На Урале возбудили дело из-за полуразрушенного дома, предоставленного сироте

Оказалось, что здание непригодно для жилья и практически развалилось из-за паводков и дождей.

В Усть-Катаве Челябинской области области возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Причиной послужил тот факт, что девушке-сироте предоставили полуразрушенный дом, непригодный для жилья. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Челябинской области.

— Жилой дом не соответствует установленным требованиям, несущая способность фундамента и стен жилого дома нарушена в результате интенсивного увлажнения паводковыми и атмосферными водами, выявлены разрушения их переувлажнённых конструктивных элементов от промерзания в холодный период года, — сообщается на сайте надзорного ведомства.

В прокуратуре пояснили, что это дело находится под контролем.