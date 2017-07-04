На Урале возбудили дело из-за полуразрушенного дома, предоставленного сироте

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На Урале возбудили дело из-за полуразрушенного дома, предоставленного сироте

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Лавров

Оказалось, что здание непригодно для жилья и практически развалилось из-за паводков и дождей.

В Усть-Катаве Челябинской области области возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Причиной послужил тот факт, что девушке-сироте предоставили полуразрушенный дом, непригодный для жилья. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Челябинской области.

— Жилой дом не соответствует установленным требованиям, несущая способность фундамента и стен жилого дома нарушена в результате интенсивного увлажнения паводковыми и атмосферными водами, выявлены разрушения их переувлажнённых конструктивных элементов от промерзания в холодный период года, — сообщается на сайте надзорного ведомства.

В прокуратуре пояснили, что это дело находится под контролем.

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