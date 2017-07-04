Роналду отпустил расистскую шутку в Instagram и похвастался кубиками пресса

Форвард португальской сборной Криштиану Роналду зачастил с инстаграм-фотографиями в бассейне и заодно вызвал на себя гнев толерантной публики.

Через день после окончания Кубка конфедераций Роналду выложил фотографию с полузащитником сборной Жозе Семеду, которую подписал так: "Идеальное совпадение: чёрный и белый шоколад".

Perfect Match Black And White chocolate Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июл 3 2017 в 10:48 PDT

Шутка на тему цвета кожи понравилась далеко не всем: в комментариях Роналду ожидаемо начали обвинять в расизме... и многом другом.

А через несколько часов Роналду остался в бассейне уже один — наедине со своими кубиками пресса.

Good morning Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июл 4 2017 в 2:52 PDT

Отметим, что до сих пор неизвестно, где продолжит карьеру лучший игрок мира на данный момент. По слухам, его пытается заполучить ПСЖ — туда, в частности, зовёт бывшего партнёра по "Реалу" и сборной Пепе. Среди претендентов называются также "Манчестер Юнайтед" и китайские клубы. Однако последние сообщения испанских СМИ свидетельствуют о том, что Роналду может остаться в Мадриде.