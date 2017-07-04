Турист из РФ забронировал отель в Италии за 800 тыс. через приложение на Android

Российский путешественник две недели будет жить в доме с бассейном, огромным садом и собственным винным погребом.

Турист из России забронировал апартаменты в Италии за 760 тысяч рублей. Как сообщили Лайфу в OneTwoTrip, таким образом мужчина совершил самое дорогое бронирование в июне текущего года.

Турист две недели будет жить в шикарных апартаментах, которые располагаются в регионе Апулия. В доме есть четыре спальни, терраса с видом на море, бассейн, огромный сад и собственный винный погреб. Примечательно, что покупку мужчина совершил через мобильное приложение на Android.

Отметим, что вторым по цене стал отель-вилла на Майорке на шесть человек стоимостью 520 000 рублей за неделю. Третье по стоимости бронирование — двухместный люкс в отеле в центре Лондона на четыре ночи — обошлось клиенту в 460 000 рублей.