Большинство американцев доверяют "фейковым СМИ" больше, чем Трампу

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Большинство американцев доверяют "фейковым СМИ" больше, чем Трампу

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Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Телеканал CNN вызывает доверие у половины опрошенных, тогда как Трамп кажется убедительным только 43% респондентов.

Граждане США больше доверяют телеканалу CNN, чем американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Survey Monkey, пишет Axios.

По данным опроса, 89% республиканцев считают, что президент Трамп заслуживает больше доверия, чем телеканал, а 91% демократов думают совершенно противоположным образом. В целом силы распределяются 50% против 43%, причём не в пользу американского лидера. По ответам независимых беспартийных респондентов CNN также опережает Трампа на 15%.

Обошли Трампа в вопросе доверия и такие газеты, как Washington Post и New York Post — на 9% среди взрослого населения. В противостоянии Трампа и телевизионных каналов ABC, CBS и NBC медиа опять же лидируют с отрывом на 11%.

Напомним, скандал между Трампом и CNN начался после публикации телекомпанией материала о якобы новом расследовании по "связям Трампа с Россией". В материале говорилось о встрече советника Трампа Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Вскоре CNN признала материал неподтверждённым, его удалили. После этого телекомпания принесла извинения Скарамуччи.

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