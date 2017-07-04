Россия и Китай призвали КНДР ввести мораторий на пуски ракет

Кроме того, Москва и Пекин считают необходимым ввести мораторий и на ядерные испытания.

МИД России и Китая подписали документ по проблемам Корейского полуострова. Так, внешнеполитические ведомства двух стран обратились к Пхеньяну с призывом ввести мораторий на пуски ракет и ядерные испытания. Кроме того, в заявлении Москва и Пекин обращаются также к Южной Корее и Соединённым Штатам — им предлагают воздержаться от военных учений возле КНДР.

Кроме того, Россия и Китай призывают страны сохранять сдержанность, не провоцировать другие страны и не вести воинственную риторику.

Стоит отметить, что заявление было подписано по итогам переговоров российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.