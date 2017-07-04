Ростовчанин спас автомобилистов от рухнувшего на дорогу 100-летнего дерева

Молодой человек перекрыл движение, когда увидел, что оно вот-вот упадёт на проезжую часть.

На Большой Садовой улице в Ростове-на-Дону случайный прохожий спас автомобилистов. Как пишет паблик Leika, молодой человек перекрыл движение, когда увидел, что на дорогу вот-вот упадёт дерево.

— Я обалдел, когда на дорогу перед нами выскочил юноша и замахал руками. Думал, что сумасшедший. Он нам стал кричать, что впереди опасно. И только потом я заметил, как накренился здоровенный столетний тополь. Спустя несколько секунд раздался жуткий хруст — и дерево рухнуло на дорогу, — рассказал гражданский журналист Александр, который прислал в редакцию видео через приложение LifeCorr.