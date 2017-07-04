"Привет, малыш. Будешь ключом?" Парни клюнули на нелепые подкаты бота в Tinder

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"Привет, малыш. Будешь ключом?" Парни клюнули на нелепые подкаты бота в Tinder

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Фото: © flickr.com/santiagoexchange 

Журналистка издания Мic провела эксперимент, в ходе которого ей удалось завязать несколько романтических знакомств с помощью бессвязных фразочек, созданных нейросетью.

Пользователи Tinder не обратят внимание на ту чушь, которую вы им написали, если на вашей "аватарке" удачное селфи. В этом абсолютно уверена американка Мелани Эхренкранц, которой удалось завязать не одно романтическое знакомство с помощью бота, который отправлял её собеседникам бессмысленные сообщения, созданные нейросетью.

<p>Melanie Ehrenkranz</p><p>Фото: Twitter</p>

Программа имитировала или хотя бы старалась подражать человеческой речи в соответствии с заданными параметрами. У Мелани было для робота единственное условие — стараться флиртовать с собеседником. В ответ программа выдала до полусотни готовых фразочек, которые варьировались от приторных подкатов ("Я хочу запечатлеть тебя в своём сердце") до несусветной чуши ("У меня есть центр, потому что я просто убираю твоих червей").

<p><em>— </em>Ты свеча? Просто ты так горячо выглядишь ...</p><p>— Лол</p><p>— Ты выглядишь словно что-то такое, что я так люблю. Привет.</p><p>— Ты тоже выглядишь прекрасно. Остаётся только надеяться, что у тебя много волос.</p><p>— Я не знаю тебя.</p><p>— Тебе нужно пойти на пляж<em>.</em></p>

Несмотря на очевидные недостатки этого алгоритма, парни из Tinder подвоха не заметили. На все шероховатости, которые допускал бот при формировании словосочетаний, фраз и предложений, они реагировали просто: либо умилялись ошибкам, которые допускает, "начинающая кокетка", либо с вожделением надеялись, что на другом конце экрана какая-нибудь иностранка.

<p>— Ты такой красивый, мне лучше только от того, что я могу тебя видеть.</p><p>— Это реально твой подкат? Ты что, француженка?</p>

Иногда парни старательно игнорировали все признаки того, что имеют дело с роботом. Лишь бы он согласился на свидание.

<p>— Я не на твоей одежде, но хочу увидеть твой старт.</p><p>— Окей, сладкая. Какой у тебя номер? Давай переписываться. Или, если сейчас тебе неудобно, не будем.</p><p>— У меня есть сервер? Потому что я просто должна разгрузить твоих червей.</p><p>— Не знаю, лол. А ты где работаешь?</p><p>— Привет, малыш. Будешь ключом? Я бы могла нести твой свисток.</p><p>— (с надеждой) Хочешь, займёмся сексом?</p>

Отметим, это не единственный вариант использования нейросетей для поиска партнёров в Tinder. Ранее Лайф сообщал о приложении, которое поможет найти на сайте знакомств человека, похожего на Райана Гослинга, на вас самих или вашего бывшего, которого вы никак не можете забыть.

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