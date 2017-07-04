"Привет, малыш. Будешь ключом?" Парни клюнули на нелепые подкаты бота в Tinder

Журналистка издания Мic провела эксперимент, в ходе которого ей удалось завязать несколько романтических знакомств с помощью бессвязных фразочек, созданных нейросетью.

Пользователи Tinder не обратят внимание на ту чушь, которую вы им написали, если на вашей "аватарке" удачное селфи. В этом абсолютно уверена американка Мелани Эхренкранц, которой удалось завязать не одно романтическое знакомство с помощью бота, который отправлял её собеседникам бессмысленные сообщения, созданные нейросетью.

Программа имитировала или хотя бы старалась подражать человеческой речи в соответствии с заданными параметрами. У Мелани было для робота единственное условие — стараться флиртовать с собеседником. В ответ программа выдала до полусотни готовых фразочек, которые варьировались от приторных подкатов ("Я хочу запечатлеть тебя в своём сердце") до несусветной чуши ("У меня есть центр, потому что я просто убираю твоих червей").

Несмотря на очевидные недостатки этого алгоритма, парни из Tinder подвоха не заметили. На все шероховатости, которые допускал бот при формировании словосочетаний, фраз и предложений, они реагировали просто: либо умилялись ошибкам, которые допускает, "начинающая кокетка", либо с вожделением надеялись, что на другом конце экрана какая-нибудь иностранка.

Иногда парни старательно игнорировали все признаки того, что имеют дело с роботом. Лишь бы он согласился на свидание.

Отметим, это не единственный вариант использования нейросетей для поиска партнёров в Tinder. Ранее Лайф сообщал о приложении, которое поможет найти на сайте знакомств человека, похожего на Райана Гослинга, на вас самих или вашего бывшего, которого вы никак не можете забыть.