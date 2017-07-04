Мутко пообещал, что билеты на ЧМ-2018 будут доступными для болельщиков из России

Политик заверил, что билеты будут поделены на четыре категории, одна из которых будет предназначена только для российских футбольных фанатов.

Цены на билеты на ЧМ-2018 по футболу будут доступными для российских болельщиков, заявил глава Российского футбольного союза Виталий Мутко, курирующий организацию мундиаля в России.

Мутко отметил, что ценовая политика прежде всего на стороне ФИФА, но заверил, что при продаже билетов на чемпионат будет применён тот же "опыт четвёртой категории" (отдельная категория билетов для болельщиков из страны — организатора первенства), что и на Кубке конфедераций.

— Мы обязательно, я думаю, это решим. Попробуем, чтобы были для российских болельщиков доступные цены, — сказал Мутко журналистам во вторник.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдёт в России в 2018 году. Матчи состоятся на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода и других городов.