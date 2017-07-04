В Индонезии 16-летний подросток женился на 71-летней женщине

Неравный по возрасту брак был заключён в Индонезии: 16-летний подросток Селамат Рияди женился на 71-летней женщине Рохайе. Семьи влюблённых были против брака, но пара пригрозила наложить на себя руки, если им не разрешат жениться, пишет The Mirror. Видео со свадьбы появилось в Сети.

Подросток заявил, что собирается провести с дамой сердца остаток своей жизни. Семьи влюблённых бедны, так что о деньгах речи не идёт. За невесту было отдано скромное приданое в размере 200 000 индонезийских рупий (около 11 долларов).

После того как видео и фотографии свадьбы распространились в индонезийских социальных сетях, многие засомневались, действительно ли союз реальный. Но в интервью индонезийскому каналу родственники молодожёнов подтвердили как брак, так и угрозы пары убить себя.