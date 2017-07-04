Мэр Реутова Юров назначен исполняющим обязанности главы Балашихи

Глава подмосковного Реутова Сергей Юров назначен исполняющим обязанности мэра Балашихинского городского округа.
— На сегодняшний день являюсь исполняющим обязанности главы городского округа, — приводит слова Юрова ТАСС.
Причем своей первоочередной задачей он назвал вывоз мусора со свалки в Кучино. Юров намерен в течение двух суток ускорить завоз чистого грунта на мусорный полигон, чтобы завершить консервацию свалки.
Как ранее сообщалось, Евгений Жирков ушел с поста главы Балашихи на фоне скандала в связи с образовавшейся огромной свалкой, которую видно даже из космоса.
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