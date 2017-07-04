Старейшим человеком России признана женщина из Кабардино-Балкарии

Жительница Баксанского района Кабардино-Балкарии Нану Шаова официально признана самым пожилым человеком в России, сообщает портал "Утро.ру".
127-летняя долгожительница получила сертификат от "Книги рекордов России" о самой длинной продолжительности жизни. Главный редактор издания отметил также, что этот факт является и мировым рекордом.
Ранее самым пожилым человеком России считалась жительница Астраханской области Танзиля Бисембеева, которой в этом году исполнится 121 год.
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