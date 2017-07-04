В Раде надеются, что визит Тиллерсона развеет миф о провале Порошенко в США

По мнению вице-спикера украинского парламента, переговоры в Киеве 9 июля будут свидетельствовать о сближении Украины и Запада.

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко "поздравила" своих подписчиков в "Фейсбуке" с тем фактом, что "украинско-американский диалог приобретает новую интенсивность". Заявление прозвучало в преддверии переговоров украинского президента Петра Порошенко с государственным секретарём США Рексом Тиллерсоном.

По мнению политика, визит главы Госдепа в Киев развеет миф о том, что визит Порошенко в Вашингтон 20 июня был провальным.

— Это ответ всем, кто кричал о "провальной поездке в Вашингтон", во время которой на самом деле были согласованы даты визитов нескольких ключевых министров администрации Трампа. И речь идёт не только о госсекретаре США и участниках саммита Украина — ЕС, — сообщила Геращенко.

Она отдельно заверила, что Украина является максимально открытой для западных партнёров.

Отметим, что, по мнению политологов, Порошенко всё-таки нарвался в Вашингтоне на холодный приём и теперь будет вынужден снизить свой накал в антироссийской повестке, поскольку такой поддержки США, как это было при Бараке Обаме, ему не светит.