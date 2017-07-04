I'll be back. Посол США Теффт заявил, что будет скучать по России

Читайте также

I'll be back. Посол США Теффт заявил, что будет скучать по России

20

Посол США в России Джон Теффт. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Посол США в России Джон Теффт покинет свой пост уже в начале осени и вместе со своей супругой уедет из Москвы. Но дипломат пообещал, что обязательно вернётся в Россию — в качестве туриста.

Посол США в России Джон Теффт, чья дипломатическая миссия в Москве заканчивается уже через несколько месяцев, признался, что будет скучать по России. Об этом Теффт заявил во время празднования Дня независимости США в своей московской резиденции Спасо-хаус.

— Буду совершенно точно скучать по России! В общей сложности я прожил здесь шесть лет. Я много путешествовал, встречал замечательных людей, — заявил дипломат.

Теффт также пообещал, что обязательно вернётся в страну, но уже в качестве туриста.

— I'll be back ("Я вернусь". — Прим. ред.)! — цитирует слова Теффта "Комсомольская правда".

Ранее стало известно, что Теффт завершит свою дипломатическую миссию в Москве в начале осени.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!