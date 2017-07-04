I'll be back. Посол США Теффт заявил, что будет скучать по России

Посол США в России Джон Теффт, чья дипломатическая миссия в Москве заканчивается уже через несколько месяцев, признался, что будет скучать по России. Об этом Теффт заявил во время празднования Дня независимости США в своей московской резиденции Спасо-хаус.
— Буду совершенно точно скучать по России! В общей сложности я прожил здесь шесть лет. Я много путешествовал, встречал замечательных людей, — заявил дипломат.
Теффт также пообещал, что обязательно вернётся в страну, но уже в качестве туриста.
— I'll be back ("Я вернусь". — Прим. ред.)! — цитирует слова Теффта "Комсомольская правда".
Ранее стало известно, что Теффт завершит свою дипломатическую миссию в Москве в начале осени.
- Популярные
- По времени