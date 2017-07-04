"Офицерских жён" запретили на Украине

Мелодрама с Марией Порошиной, Ольгой Арнтгольц и Константином Миловановым была лишена прокатного удостоверения по политическим мотивам.

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило транслировать на территории страны сериалы "Офицерские жёны" и "Задача особой важности. Операция "Тайфун". Об этом говорится в сообщении на официальной страничке ведомства в "Фейсбуке".

В тексте говорится, что экспертная комиссия большинством голосов приняла решение аннулировать прокатные удостоверения и отменить государственную регистрацию вышеупомянутых произведений, поскольку они якобы нарушают закон "О кинематографии".

По мнению украинских экспертов, сюжет обоих сериалов содержит признаки популяризации российских силовых органов, а значит не может демонстрироваться на Украине из морально-этических и политических соображений.

Ранее стало известно, что съёмки продолжения "Ликвидации" оказались под угрозой срыва из-за решения украинских властей запретить въезд в страну российскому актёру Владимиру Машкову, играющему в сериале главную роль. Причиной запрета стало посещение Машковым территории Крыма для съёмок в фильме "Экипаж".