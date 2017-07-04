Парламент Франции выразил доверие новому правительству

Подавляющее большинство — 370 парламентариев — высказались в поддержку кабмина премьер-министра Эдуара Филиппа.

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) выразило доверие правительству премьер-министра Эдуара Филиппа. В поддержку нового Кабинета министров высказались 370 парламентариев, против проголосовали 67, сообщает AFP.

Le gouvernement Philippe obtient une large confiance de l'Assemblée, avec 370 pour, 67 contre #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) 4 июля 2017 г.

В мае Эдуард Филипп снова был назначен премьер-министром Франции.

В июне Кабинет министров Франции ушёл в техническую отставку по итогам парламентских выборов, после чего был сформирован заново. Впрочем, существенных кадровых перестановок в этом году не произошло.