Хуже русских. Bloomberg заявил, что европейцы пьют буквально до смерти

По данным агентства, жители Европы потребляют больше алкоголя, чем американцы и африканцы, и это грозит им повышенным риском возникновения разных типов рака.

Пристрастие европейцев к потреблению спиртосодержащих напитков повышает риск возникновения у них рака желудка и кишечника. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Европейской ассоциации гастроэнтерологии (United European Gastroenterology).

В ходе исследования было установлено, что в среднем взрослый европеец выпивает 11,2 л алкоголя в год. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным показателем в США. Самой пьющей европейской страной была признана Литва.

По оценкам специалистов, в целом европейцы пьют умеренно, но даже этого достаточно для того, чтобы они попали в группу повышенного риска развития рака желудка и кишечника. По данным Американского общества онкологов (The American Cancer Society), опасность грозит всем мужчинам, выпивающим по меньшей мере два алкогольных напитка в день, и всем женщинам, выпивающим один такой напиток.

Более того, статистика ВОЗ за 2014 год гласит, что причиной примерно четверти смертей от желудочно-кишечных заболеваний является злоупотребление горячительными жидкостями.

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