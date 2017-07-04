На Алтае проводница заставила пассажиров выпрыгнуть из поезда с багажом в руках

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На Алтае проводница заставила пассажиров выпрыгнуть из поезда с багажом в руках

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Фото: ©flickr.com/crdspr 

Женщина забыла предупредить людей о прибытии на станцию "Алтайская", но стала настаивать на их высадке уже во время движения состава.

В Алтайском крае перед судом предстала проводница пассажирского поезда, заставившая пассажиров выпрыгнуть из вагона во время движения. Как сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, женщину признали виновной в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и оштрафовали на 15 тысяч рублей.

— Проводник, не предупредив заблаговременно пассажиров о прибытии поезда на станцию и необходимости покинуть вагон, настояла на их высадке из вагона уже после начала движения поезда, создав тем самым реальную угрозу безопасности их жизни и здоровью, — сообщили в ведомстве.

В результате двум пассажиркам пришлось выпрыгнуть из движущегося состава, держа свой багаж в руках.

К счастью, обошлось без тяжёлых травм. Девушки получили телесные повреждения в виде ушибов и ссадин, а проводница лишилась работы.

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