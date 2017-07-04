В буферных зонах Сирии может появиться российская военная полиция

Российские правоохранители могут отправиться в зоны деэскалации уже в ближайшие две-три недели в случае подписания необходимых соглашений.

В буферных зонах Сирии может разместиться российская военная полиция, сообщил журналистам глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

— Предусматривается присутствие российской военной полиции в буферных зонах безопасности. Но опять же, этот вопрос до конца ещё не согласован, — сказал Лаврентьев.

А вот говорить о присутствии российских наблюдателей и представителей российского Министерства обороны в Сирии, по словам дипломата, пока рано.

Диппредставитель заверил также, что в случае подписания документа о зонах деэскалации конкретные действия по их охране будут предприняты в течение двух-трёх недель.

Вопрос о границах зон деэскалации в Сирии (предполагается установить четыре зоны) и контроле за ними обсуждается на пятом раунде переговоров в Астане, который начался во вторник и продлится два дня. В переговорах участвуют Россия, Турция и Иран, а также делегация ООН и наблюдатели — США и Иордания.