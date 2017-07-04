В Китае возвели памятник ослу, которого заживо скормили тиграм

Животное погибло 6 июня, это произошло после того, как один из соучредителей заведения приказал избавиться от некоторых животных.

На востоке Китая появился памятник ослу, которого заживо скормили тиграм. Скульптуру нарекли "Монумент осла", и эта надпись означает трагическую судьбу животного, сообщает The South China Morning Post.

Лайф рассказывал, как погиб осёл — смотрители зоопарка столкнули его в ров с водой, где были три тигра. Издание напоминает, что затем они попытались кинуть хищникам ещё и живую козу, но им помешали посетители.

Отмечается, что причиной гибели осла стал конфликт между совладельцами зоопарка, после чего один из них и приказал вывезти и продать осла. Вместе с ним владельцы пытались избавиться и от некоторых других зверей.

После того как исполнителей распоряжения остановила охрана, они решили скормить животных тиграм живьём.