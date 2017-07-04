Под Ярославлем в детском лагере произошла вспышка острой кишечной инфекции

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Под Ярославлем в детском лагере произошла вспышка острой кишечной инфекции

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Фото:© РИА Новости/Наталья Селиверстова

В настоящее время работа лагеря приостановлена до выяснения обстоятельств инцидента.

По данным Роспотребнадзора, в детском лагере "Чёрная речка" в Ярославской области отравились по меньшей мере пять детей. Всем им поставлен предварительный диагноз "острая кишечная инфекция".

Специалисты надзорного ведомства уже обследуют помещения и столовую лагеря. Также они проверяют качество воды и продуктов.

— По результатам проверок виновные будут привлечены к административной ответственности, — уточняется в сообщении Роспотребнадзора.

Напомним, в начале мая в Ижевске в детском оздоровительном лагере отравились 39 подростков.

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