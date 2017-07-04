Теперь и русская мафия. Власти США нашли новую "российскую угрозу"

Специально нанятые юристы будут изучать контакты российских преступников на предмет причастности к "вмешательству РФ" в выборы.

В рамках расследования "вмешательства России" в выборы США специальный прокурор Роберт Мюллер приказал проверить контакты российской организованной преступности.

По информации газеты The Wall Street Journal, поиском доказательств соучастия русской мафии займутся специально привлечённые юристы, которые профильно занимаются уголовными делами преступников из РФ и других бывших республик СССР.

При этом Мюллер также намерен проверить связи окружения президента США Дональда Трампа с российскими олигархами. Как утверждает газета, спецпрокурора интересуют их контакты в криминальном мире и во властных структурах РФ.

Напомним, ФБР занимается расследованием попыток вмешательства России, которые якобы имели место в период президентской кампании в США в 2016 году. В середине мая для расследования этого дела Минюст назначил экс-директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором.