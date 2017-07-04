Равное число жителей Черногории выступает за и против вступления в НАТО

Страна уже месяц официально входит в Североатлантический альянс, но около 40% граждан продолжают выступать против членства в нём.

По данным черногорского Центра борьбы за демократию и права человека (CEDEM), 39,8% граждан страны негативно относятся к НАТО, в то время, как 38,7% — позитивно. Остальные затрудняются с ответом.

Кроме того, около трети граждан (27,5%) считают, что Черногория должна ориентироваться во внешней политике на курс Евросоюза. Ещё 20,5% выступают за сближение с Россией, и только 15,7% — за тесное сотрудничество с США.

Исследование проводилось в июне, в нём приняли участие более тысячи жителей разных регионов Черногории.

Напомним, Черногория официально стала членом НАТО 5 июня. Процедура голосования за вступление в альянс прошла в парламенте, референдума не было.