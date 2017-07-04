Режим ЧП во Франции продлён до 1 ноября

Чрезвычайное положение было введено в ноябре 2015 года после серии терактов в Париже. Нынешнее продление уже шестое по счёту. Это беспрецедентный случай в новейшей истории страны.

Сегодня Сенат Франции большинством голосов поддержал законопроект о продлении чрезвычайного положения до 1 ноября. Об этом сообщило агентство France Presse. L'état d'urgence prolongé pour la 6e et dernière fois avant d'être remplacé par une loi antiterroriste #AFP



Par @AFPgraphics pic.twitter.com/HrA8WCdZLu — Agence France-Presse (@afpfr) 4 июля 2017 г. Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон накануне заявил, что новое продление, скорее всего, станет последним. По словам политика, отмена чрезвычайного положения будет означать восстановление свободы в стране. Напомним, до этого режим ЧП продляли в декабре прошлого года.