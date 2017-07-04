Режим ЧП во Франции продлён до 1 ноября

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Режим ЧП во Франции продлён до 1 ноября

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Фото:© РИА Новости/Ирина Калашникова

Чрезвычайное положение было введено в ноябре 2015 года после серии терактов в Париже. Нынешнее продление уже шестое по счёту. Это беспрецедентный случай в новейшей истории страны.

Сегодня Сенат Франции большинством голосов поддержал законопроект о продлении чрезвычайного положения до 1 ноября. Об этом сообщило агентство France Presse.

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон накануне заявил, что новое продление, скорее всего, станет последним. По словам политика, отмена чрезвычайного положения будет означать восстановление свободы в стране.

Напомним, до этого режим ЧП продляли в декабре прошлого года.

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