СПЧ раскритиковал руководство МГЮА из-за посвящённой Сталину доски

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов призвал ректорат вуза демонтировать мемориальную доску.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что решение руководства Московской государственной юридической академии (МГЮА) установить в учреждении мемориальную доску в честь Иосифа Сталина вызвало у него "большое недоумение". Об этом говорится в сообщении к ректору МГЮА, которое размещено на сайте Совета.

— С большим недоумением СПЧ узнал о том, что в здании МГЮА, принадлежавшем до августа 1991 года Академии общественных наук при ЦК КПСС, а ещё раньше — различным партийным учебным заведениям, появилась памятная доска, призванная увековечить память о выступлении И.В. Сталина перед слушателями, — гласит текст подписанного Федотовым сообщения.

По его словам, Совет надеется, что руководство МГЮА "оперативно исправит сделанную ошибку, воспринятую немалым числом людей, как попытка ресталинизации и потому вызвавшую столь бурный общественный резонанс".

Критике Федотова также подвергся тот факт, что факт установления доски был обоснован постановлением Совета министров РСФСР "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" 1960 года. Глава СПЧ отметил, что "правоприменение всех забытых постановлений, законов и указов превратилось бы в сплошной хаос".

Напомним, скандал в МГЮА произошёл 28 июня из-за решения ректората восстановить мемориальную табличку о выступлении в здании Сталина. Этот шаг вызвал возмущение многих выпускников, они требовали убрать табличку.

Лайф также сообщал, что из-за установленной в МГЮА доски Сталину из вуза уволился известный адвокат, экс-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник.