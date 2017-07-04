СПЧ раскритиковал руководство МГЮА из-за посвящённой Сталину доски

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что решение руководства Московской государственной юридической академии (МГЮА) установить в учреждении мемориальную доску в честь Иосифа Сталина вызвало у него "большое недоумение". Об этом говорится в сообщении к ректору МГЮА, которое размещено на сайте Совета.
— С большим недоумением СПЧ узнал о том, что в здании МГЮА, принадлежавшем до августа 1991 года Академии общественных наук при ЦК КПСС, а ещё раньше — различным партийным учебным заведениям, появилась памятная доска, призванная увековечить память о выступлении И.В. Сталина перед слушателями, — гласит текст подписанного Федотовым сообщения.
По его словам, Совет надеется, что руководство МГЮА "оперативно исправит сделанную ошибку, воспринятую немалым числом людей, как попытка ресталинизации и потому вызвавшую столь бурный общественный резонанс".
Критике Федотова также подвергся тот факт, что факт установления доски был обоснован постановлением Совета министров РСФСР "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" 1960 года. Глава СПЧ отметил, что "правоприменение всех забытых постановлений, законов и указов превратилось бы в сплошной хаос".
Напомним, скандал в МГЮА произошёл 28 июня из-за решения ректората восстановить мемориальную табличку о выступлении в здании Сталина. Этот шаг вызвал возмущение многих выпускников, они требовали убрать табличку.
Лайф также сообщал, что из-за установленной в МГЮА доски Сталину из вуза уволился известный адвокат, экс-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник.
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