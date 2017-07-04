В Турции неизвестный убил полицейского, ранил адвоката и взял заложника в суде

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В Турции неизвестный убил полицейского, ранил адвоката и взял заложника в суде

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Сегодня в городе Гемлик в провинции Бурса на северо-западе Турции неизвестный мужчина убил полицейского и ранил известного адвоката Озгюра Аксоя в здании суда. Об этом сообщает телеканал Bursa.

Известно также, что злоумышленник взял в плен заложника (кого именно, не уточняется). В настоящее время нападавший обезврежен полицией.

Адвокат Аксой является активистом Народно-республиканской партии, которая стоит в оппозиции.

Подробности инцидента уточняются.

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