В Турции неизвестный убил полицейского, ранил адвоката и взял заложника в суде

Сегодня в городе Гемлик в провинции Бурса на северо-западе Турции неизвестный мужчина убил полицейского и ранил известного адвоката Озгюра Аксоя в здании суда. Об этом сообщает телеканал Bursa.
Saldırgan 1 kişiyi rehin aldı https://t.co/URi8bBmseQ— Bursa TV (@bursatvcomtr) 4 июля 2017 г.
Известно также, что злоумышленник взял в плен заложника (кого именно, не уточняется). В настоящее время нападавший обезврежен полицией.
Адвокат Аксой является активистом Народно-республиканской партии, которая стоит в оппозиции.
Подробности инцидента уточняются.
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