В Турции неизвестный убил полицейского, ранил адвоката и взял заложника в суде

Сегодня в городе Гемлик в провинции Бурса на северо-западе Турции неизвестный мужчина убил полицейского и ранил известного адвоката Озгюра Аксоя в здании суда. Об этом сообщает телеканал Bursa.

Saldırgan 1 kişiyi rehin aldı https://t.co/URi8bBmseQ — Bursa TV (@bursatvcomtr) 4 июля 2017 г.

Известно также, что злоумышленник взял в плен заложника (кого именно, не уточняется). В настоящее время нападавший обезврежен полицией.

Адвокат Аксой является активистом Народно-республиканской партии, которая стоит в оппозиции.

Подробности инцидента уточняются.