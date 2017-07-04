Путин — главе Тверской области: Лето не наступает, но уже пора готовиться к зиме

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Путин — главе Тверской области: Лето не наступает, но уже пора готовиться к зиме

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Президент России Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя (справа). Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей напомнил, что несмотря на то, что на календаре — лето, уже сейчас нужно готовиться к наступлению холодов.

— Вроде как лето не наступает, но всё-таки оно в разгаре, и уже сейчас надо готовиться к зиме, — сказал глава государства.

В ответ на это Игорь Руденя заверил Владимира Путина, что область уже начала подготовку к отопительному сезону. Кроме того, губернатор сообщил о повышении зарплат в социальной сфере. Так, заработная плата педагогов составила в среднем 25 тысяч рублей, врачей — 27 тысяч.

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