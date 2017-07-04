Вашингтон назвал тип испытанной Северной Кореей ракеты

Вашингтон считает, что межконтинентальная баллистическая ракета, которую накануне испытала Северная Корея, была, по всей вероятности, двухступенчатой. Об этом сообщает CNN.
Источник телеканала в американской администрации сообщил, что изначально власти США предполагали, что КНДР провела испытания одноступенчатой ракеты KN-17. Однако впоследствии поступили сведения, указывающие на наличие второй ступени.
В частности, как предполагают специалисты, после отделения первой ступени ракета продолжала полёт ещё в течение 30 секунд, используя вторую ступень.
Напомним, в российском Министерстве обороны заявили, что баллистическая ракета, запущенная в КНДР, для России опасности не представляла, её полёт был отслежен средствами Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
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