Вашингтон назвал тип испытанной Северной Кореей ракеты

В американской администрации заявили, что межконтинентальная баллистическая ракета была, возможно, двухступенчатой.

Вашингтон считает, что межконтинентальная баллистическая ракета, которую накануне испытала Северная Корея, была, по всей вероятности, двухступенчатой. Об этом сообщает CNN.

Источник телеканала в американской администрации сообщил, что изначально власти США предполагали, что КНДР провела испытания одноступенчатой ракеты KN-17. Однако впоследствии поступили сведения, указывающие на наличие второй ступени.

В частности, как предполагают специалисты, после отделения первой ступени ракета продолжала полёт ещё в течение 30 секунд, используя вторую ступень.

Напомним, в российском Министерстве обороны заявили, что баллистическая ракета, запущенная в КНДР, для России опасности не представляла, её полёт был отслежен средствами Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).