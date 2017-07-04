В Подольске задержан следователь, сбивший на "порше" 79-летнюю пенсионерку

В ближайшее время суд изберёт в отношении задержанного экс-полицейского меру пресечения.

Следователи задержали бывшего полицейского, которого подозревают в том, что он сбил 79-летнюю пенсионерку в подмосковном посёлке Поливаново. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

— В Подольском районе следователями регионального СК задержан бывший сотрудник полиции, подозреваемый в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала пожилая женщина, — сообщили в ГУ СК по Московской области.

Напомним, по версии следствия, 33-летний Андрей Виноградов, находясь за рулём своего "порше", 2 июля сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП. Задержать подозреваемого удалось через час, в крови у него нашли 1,33 промилле алкоголя. Расследование уголовного дела продолжается.