Билл Гейтс раскритиковал щедрость Германии по отношению к беженцам из Африки

По мнению миллиардера и известного филантропа, лучше тратить деньги на устранение проблем, которые вынуждают людей покидать свои страны и бежать в Европу.

Один из богатейших людей планеты — миллиардер Билл Гейтс — раскритиковал подход Германии и других европейских стран к решению проблемы беженцев. Об этом пишет издание Daily Mail.

— С одной стороны, вы хотите продемонстрировать своё великодушие и принимаете беженцев. Но чем щедрее вы, тем шире распространяется слух о вашем гостеприимстве, и всё большее количество африканцев покидает свой континент и направляется в Европу в поисках лучшей жизни. Германия не в состоянии принять всех, кто хочет тут жить, — пояснил свою позицию Гейтс.

Вместо этого филантроп призвал лидеров европейских стран тратить больше денег на решение проблем в самих странах, из которых бегут люди, — бороться с причинами миграции, а не со следствием. Кроме того, Гейтс считает, что необходимо усложнить пути, по которым жители Африки попадают в Европу.