В Италии на поле появился огромный портрет Владимира Путина

Российский лидер пополнил коллекцию необычных портретов на полях итальянца, прославившегося изображениями Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.

Итальянский фермер и художник Дарио Гамбарин в преддверии саммита G-20 на своём поле при помощи трактора и плуга создал портрет Владимира Путина. Об этом сообщает агентство ANSA.

— Это произведение появилось на свет, так как 7 и 8 июля 2017 года в Гамбурге проведут саммит сильные мира сего. И все мы надеемся, что эта встреча позволит решить актуальные мировые проблемы в сфере экономики, иммиграции. Предстоит обсудить немало: это споры по Украине, Сирии, ядерному оружию, а также обвинения во вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 года, — сообщил автор произведения.

Изображение российского президента выполнено на участке площадью 25 тысяч квадратных метров недалеко от Вероны. По обеим сторонам от портрета стоят надписи — "G-20 2017" и "Путин" на кириллице.

Это не первая подобная работа Дарио Гамбарина. В прошлом году накануне президентских выборов в США художник в подобной технике изобразил главных претендентов на пост главы государства — Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.