МВФ притормозил отправку Украине очередного транша

Кредитная помощь, размер которой составляет $1,9 млрд, задержится из-за того, что Верховная рада не успевает одобрить требуемые законодательные акты.

Перечисление Украине очередного транша в размере $1,9 млрд может быть отложено Международным валютным фондом (МВФ). Об этом агентству Bloomberg сообщил украинский премьер Владимир Гройсман.

МВФ настаивает на проведении земельной реформы, однако Верховная рада до летних парламентских каникул не успеет принять проект закона о продаже сельхозземель на Украине. Таким образом, выделение транша, скорей всего, будет отложено минимум до осени.

Гройсман пояснил, что трудности в вопросе проведения реформы связаны с тем, что в неё входит не только введение ограничений на куплю-продажу земли. Законопроект, по его словам, практически готов, но в нём не хватает "доступа украинских аграриев к долгосрочному финансированию" по адекватным ценам.

Напомним, общий объём помощи от МВФ должен составить $17,5 млрд.