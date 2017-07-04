На Украине раскритиковали заявления Польши о Бандере

Слова польского министра сравнили с открытием второго фронта и назвали вредящими отношениям между странами.

Заявление главы МИД Польши Витольда Ващиковского, что Варшава наложит вето на вступление Украины в Евросоюз, если Киев не прекратит героизацию Степана Бандеры, вызвало негативную реакцию у чрезвычайного и полномочного посла Маркияна Лубкивского. По его словам, подобная постановка вопроса вредит отношениям между странами.

— Такие высказывания являются несвоевременными, недружелюбными и вредными для двусторонних украинско-польских отношений. Без всякого сомнения, такие слова требуют реакции украинского МИД, я надеюсь, что наше внешнее политическое ведомство вызовет посла Польши для объяснений, или же наш посол Дещица совершит визит в министерство и тоже потребует соответствующих объяснений, — сказал Лубкивский в эфире телеканала "112 Украина".

Категоричные высказывания польского министра о Бандере Лубкивский сравнил с открытием второго фронта, под первым фронтом подразумевая "противостояние российскому агрессору".

Напомним, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию wPolityce заявил, что Украина "не войдёт вместе с Бандерой в Европу". Степан Бандера возглавлял запрещённую в России экстремистскую Организацию украинских националистов (ОУН), которая в 1943 году уничтожила, по разным оценкам, от 30 до 100 тысяч этнических поляков, проживавших на территории Волыни.