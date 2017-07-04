Трамп поздравил нацию с Днём независимости

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Трамп поздравил нацию с Днём независимости

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Carlo Allegri

В своём "твиттере" американский президент выразил уверенность, что Соединённые Штаты будут процветать.

Президент США Дональд Трамп адресовал американцам поздравления по случаю Дня независимости, отмечаемого в стране 4 июля.

— Готовимся праздновать 4 июля вместе со многими в Белом доме. Счастливого четвёртого всем! Наша страна будет развиваться и процветать! — написал Трамп в своём "твиттере".

Лайф напоминает, ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва направила Вашингтону поздравительную телеграмму в связи с Днём независимости.

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