Трамп поздравил нацию с Днём независимости

В своём "твиттере" американский президент выразил уверенность, что Соединённые Штаты будут процветать.

Президент США Дональд Трамп адресовал американцам поздравления по случаю Дня независимости, отмечаемого в стране 4 июля.

Getting ready to celebrate the 4th of July with a big crowd at the White House. Happy 4th to everyone. Our country will grow and prosper! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июля 2017 г.

— Готовимся праздновать 4 июля вместе со многими в Белом доме. Счастливого четвёртого всем! Наша страна будет развиваться и процветать! — написал Трамп в своём "твиттере".

Лайф напоминает, ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва направила Вашингтону поздравительную телеграмму в связи с Днём независимости.