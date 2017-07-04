Трамп поздравил нацию с Днём независимости

Президент США Дональд Трамп адресовал американцам поздравления по случаю Дня независимости, отмечаемого в стране 4 июля.
Getting ready to celebrate the 4th of July with a big crowd at the White House. Happy 4th to everyone. Our country will grow and prosper!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июля 2017 г.
— Готовимся праздновать 4 июля вместе со многими в Белом доме. Счастливого четвёртого всем! Наша страна будет развиваться и процветать! — написал Трамп в своём "твиттере".
Лайф напоминает, ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва направила Вашингтону поздравительную телеграмму в связи с Днём независимости.
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