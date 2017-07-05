На чемпионате по поеданию хот-догов в США установлен новый рекорд

33-летний американец, являющийся профессиональным едоком на скорость, стал чемпионом в десятый раз.

В День независимости США состоялся ежегодный чемпионат по поеданию хот-догов Nathan's Hot Dog Eating Contest. Победителем соревнований стал титулованный поедатель фастфуда на скорость Джоуи Честнат, который установил новый рекорд — 72 булочки за 10 минут.

За победу в чемпионате Честнат получил 10 тысяч долларов. Второе место занял 26-летний Кармен Чинкотти, который съел 62 хот-дога. Бронза ушла победителю 2015 года Мэтту Стоуни и его 48 съеденным булкам.

Джоуи Честнат, который также известен благодаря прозвищу Челюсти, является лучшим представителем Высшей лиги едоков. Помимо поедания булочек с сосиской на скорость, Честнат пробует свои силы в поедании мороженного и перца чили.

Соревнования в поедании хот-догов проходят также и среди женщин. В этом году первое место заняла жительница Лас-Вегаса Мики Судо. Девушка съела 41 хот-дог за 10 минут, но не смогла побить свой же рекорд в 45 штук, установленный в 2012 году.

Чемпионат не обошёлся без происшествий: полиция задержала пятерых активистов, которые пытались сорвать мероприятие. Несмотря на то что в ходе соревнований представители местной организации по защите животных раздавали бесплатные вегетерианские хот-доги, задержанные к ней никакого отношения не имели.