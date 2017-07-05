Американец восемь лет хранил тело жены в холодильнике ради получения её пенсии

Чтобы вернуть государству незаконно полученные деньги, наследники согласились продать дом.

Житель штата Флорида Аллан Данн восемь лет скрывал от окружающих, что его супруга умерла, и прятал её тело в морозилке, чтобы получать за неё выплаты социального страхования. Об этом пишет издание Time.

Маргарет Данн умерла ещё в 2002 году. Следующие восемь лет — до кончины своего мужа — она провела в холодильнике. За это время Аллан Данн получил от государства более 92 тысяч долларов в виде пособий, предназначавшихся его жене.

Обман вскрылся лишь после смерти мужчины. Чтобы вернуть государству незаконно выплаченные деньги, наследники супругов Данн согласились продать дом, в котором жили Аллан и Маргарет.