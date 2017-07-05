В Мурманске БТР взял на таран подрезавший его микроавтобус

Дорожное происшествие случилось во время следования военной колонны, которую водитель гражданской машины решил обогнать.

В Мурманской области произошло ДТП с участием бронетранспортёра. Как сообщила пресс-служба Северного флота, это случилось при марше организованной колонны военной техники в районе Росляково, когда БТР обогнал микроавтобус.

Водитель гражданского автомобиля, объехав колонну с военной техникой, занял место в ряду прямо перед БТР, а после резко затормозил.

Боевая машина попыталась уйти вправо, однако манёвр не удался — бронетранспортёр въехал в микроавтобус сзади.

Всё обошлось незначительными кузовными повреждениями микроавтобуса, сам БТР не пострадал. Сотрудники ВАИ и ГИБДД провели разбирательство на месте. Согласно предварительным выводам, в происшествии виноват водитель микроавтобуса.