В Мурманске БТР взял на таран подрезавший его микроавтобус

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В Мурманске БТР взял на таран подрезавший его микроавтобус

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Фото: Соцсети

Дорожное происшествие случилось во время следования военной колонны, которую водитель гражданской машины решил обогнать.

В Мурманской области произошло ДТП с участием бронетранспортёра. Как сообщила пресс-служба Северного флота, это случилось при марше организованной колонны военной техники в районе Росляково, когда БТР обогнал микроавтобус.

Водитель гражданского автомобиля, объехав колонну с военной техникой, занял место в ряду прямо перед БТР, а после резко затормозил.

<p>Фото: Соцсети</p>

Боевая машина попыталась уйти вправо, однако манёвр не удался — бронетранспортёр въехал в микроавтобус сзади.

Всё обошлось незначительными кузовными повреждениями микроавтобуса, сам БТР не пострадал. Сотрудники ВАИ и ГИБДД провели разбирательство на месте. Согласно предварительным выводам, в происшествии виноват водитель микроавтобуса.

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