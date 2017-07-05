В Петербурге скончался писатель Даниил Гранин

Последние дни своей жизни он провёл в реанимационном отделении одного из городских стационаров.

Писатель и киносценарист Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, последние дни жизни Гранин провёл в реанимационном отделении одного из стационаров Санкт-Петербурга. Незадолго до кончины его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Всего три недели назад — в День России — Даниил Гранин получил государственную премию из рук Владимира Путина. Добавим, в декабре 2008 года Гранин за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы стал кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного — помимо него эту награду получали всего пять человек.