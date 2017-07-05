Президент Грузии не собирается упоминать Саакашвили в беседе с Порошенко

По словам Михаила Маргвелашвили, в Грузии есть вопросы гораздо более актуальные, чем экстрадиция бывшего президента.

На встрече с президентом Украины Петром Порошенко его грузинский коллега Георгий Маргвелашвили не будет обсуждать вопрос экстрадиции на родину Михаила Саакашвили. Об этом грузинский лидер заявил в эфире телеканала "Рустави 2".

Лайф напоминает, что в отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в стране возбуждено несколько уголовных дел — его обвиняют в растрате государственных средств и превышении служебных полномочий. По решению суда, Саакашвили при появлении в Грузии должен быть арестован.

— Лично я поднимать тему экстрадиции Саакашвили на встрече с президентом Украины не намерен, — заявил Маргвелашвили, добавив, что в Грузии намного больше проблем, нуждающихся в решении, чем экстрадиция Саакашвили.

— Я не желаю делать каких-либо заявлений в отношении Саакашвили. Лишь один раз, в 2016 году, я заявил, что он, как гражданин Украины, не имел права активно вмешиваться в избирательный процесс в Грузии, — сказал президент Грузии.

При этом он оговорился, что "всегда есть возможность, чтобы один или другой президент поднял вопрос, не включённый в повестку дня".