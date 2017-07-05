Илья Ковальчук остаётся играть в КХЛ

Нападающий хоккейного клуба СКА Илья Ковальчук проведёт следующий сезон в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщил агент хоккеиста Джей Гроссман.
Jay Grossman, the agent for Ilya Kovalchuk, confirms that his client will return to the KHL in 2017-18— Mike Morreale (@mikemorrealeNHL) 4 июля 2017 г.
Эту информацию также подтверждает пресс-служба НХЛ.
Ранее Лайф информировал, что Ковальчук рассматривает варианты отъезда за океан, чтобы продолжить карьеру в НХЛ.
За СКА в прошлом сезоне форвард провёл 78 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 49 передач. В его активе — 87 очков при показателе полезности "+27". Клуб Ковальчука выиграл Кубок Гагарина.
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