Илья Ковальчук остаётся играть в КХЛ

Агент форварда сообщил, что его подопечный проведёт в Континентальной хоккейной лиге ещё один сезон.

Нападающий хоккейного клуба СКА Илья Ковальчук проведёт следующий сезон в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщил агент хоккеиста Джей Гроссман.

Jay Grossman, the agent for Ilya Kovalchuk, confirms that his client will return to the KHL in 2017-18 — Mike Morreale (@mikemorrealeNHL) 4 июля 2017 г.

Эту информацию также подтверждает пресс-служба НХЛ.

Ранее Лайф информировал, что Ковальчук рассматривает варианты отъезда за океан, чтобы продолжить карьеру в НХЛ.

За СКА в прошлом сезоне форвард провёл 78 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 49 передач. В его активе — 87 очков при показателе полезности "+27". Клуб Ковальчука выиграл Кубок Гагарина.