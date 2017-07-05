Около 50 беженцев пропали без вести у берегов Испании

С начала года при попытке пересечь Средиземное море погибли или пропали без вести более двух тысяч человек.

Береговая охрана Испании полагает, что около 50 человек могли утонуть в районе испанского побережья, сообщает BBC.

По последним данным, спасти удалось троих. Спасатели описали их как "измученных и дезориентированных". Выжившие молодые люди доставлены в больницу Альмерии на юге Испании.

Представитель береговой охраны рассказал, что лодка с беженцами из Африки дрейфовала в воде в течение нескольких дней после отплытия с северного побережья Марокко.

Спасатели продолжают осматривать район, где утонуло судно. Информация о погибших пока не поступала. Однако если гибель их подтвердится, случившееся станет самым смертоносным случаем пересечения беженцами Средиземного моря в этом году.

По данным Международной организации по миграции, 6464 человека достигли Испании после пересечения Средиземного моря с 1 января по 25 июня 2017 года. За этот промежуток времени по меньшей мере 2247 человек погибли или пропали без вести при попытке пересечь Средиземное море.