Защитник мадридского "Реала" Пепе перешёл в турецкий "Бешикташ"

По информации портала Transfermarkt.de, клуб из Стамбула ничего не платил за трансфер защитника.

Защитник мадридского "Реала" и сборной Португалии Пепе перешёл в "Бешикташ". Информацию о трансфере подтвердил официальный твиттер-аккаунт турецкого клуба.

— Вместе мы будем сильнее, — говорится в сообщении.

По информации портал Transfermarkt.de, трансфер защитника обошёлся турецкому клубу бесплатно.

Кеплер Лаверан Лима Феррейра, более известный как Пепе, в составе "королевского клуба" провёл десять лет. За это время он принял участие в 229 матчах, забил 15 мячей и выиграл 14 трофеев, в том числе по три раза становился чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов УЕФА, а также дважды выигрывал Клубный чемпионат мира.