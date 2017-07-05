Защитник мадридского "Реала" Пепе перешёл в турецкий "Бешикташ"

Защитник мадридского "Реала" и сборной Португалии Пепе перешёл в "Бешикташ". Информацию о трансфере подтвердил официальный твиттер-аккаунт турецкого клуба.
Beşiktaş start transfer negotiations with Pepe!#Beşiktaş pic.twitter.com/cuybY7X5MZ— Beşiktaş JK English (@BesiktasEnglish) 4 июля 2017 г.
Together, we shall be stronger!#Beşiktaş pic.twitter.com/pWTxmTNhxm— Beşiktaş JK English (@BesiktasEnglish) 4 июля 2017 г.
— Вместе мы будем сильнее, — говорится в сообщении.
По информации портал Transfermarkt.de, трансфер защитника обошёлся турецкому клубу бесплатно.
Кеплер Лаверан Лима Феррейра, более известный как Пепе, в составе "королевского клуба" провёл десять лет. За это время он принял участие в 229 матчах, забил 15 мячей и выиграл 14 трофеев, в том числе по три раза становился чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов УЕФА, а также дважды выигрывал Клубный чемпионат мира.
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