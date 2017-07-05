Катар дал ответ на ультиматум арабских стран

Власти Катара передали ответ на требования, которые были предъявлены стране рядом арабских стран. Ответ был передан главе МИД Саудовской Аравии Аделю аль-Джубейру через кувейтского представителя Катара, передаёт телеканал Al Arabia.

Ранее сообщалось, что представитель эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха провёл в Дохе встречу с главой Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Эту информацию распространило информационное агентство KUNA.

Напомним, срок ультиматума, выдвинутого Катару Саудовской Аравией, Бахрейном, Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Египтом для восстановления отношений, истёк 5 июля. Арабские страны выдвинули 13 условий, которые Доха, в свою очередь, назвала невыполнимыми и нереалистичными.

Лайф сообщал, что в перечне требований, в частности, указаны понижение уровня дипломатических отношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, сворачивание военного сотрудничества с Турцией и закрытие турецкой военной базы.