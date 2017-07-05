США и Южная Корея провели совместные учения в ответ на запуск ракеты в КНДР

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США и Южная Корея провели совместные учения в ответ на запуск ракеты в КНДР

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Совместные военные испытания США и Южной Кореи. Фото: twitter.com/NBCNightlyNews

Учения проведены с целью послать предупреждающий сигнал в ответ на провокацию Северной Кореи.

В ответ на запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты армии двух стран провели совместные испытания, направленные на противостояние незаконным действиям КНДР.

В ходе учений США продемонстрировали возможности своих ракет, запустив их в территориальные воды Южной Кореи. Армия Соединённых Штатов назвала это предупреждающим сигналом для Северной Кореи.

4 июля Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично наблюдал за испытанием.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже осудил запуск МБР и потребовал от руководства КНДР прекратить подобные провокационные действия. Гуттериш также призвал Пхеньян выполнять резолюции Совета Безопасности, запрещающие стране разрабатывать ядерное оружие и средства его доставки.

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