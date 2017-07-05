США и Южная Корея провели совместные учения в ответ на запуск ракеты в КНДР

Учения проведены с целью послать предупреждающий сигнал в ответ на провокацию Северной Кореи.

В ответ на запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты армии двух стран провели совместные испытания, направленные на противостояние незаконным действиям КНДР.

WATCH: US military releases video showing the US-SKorea missile firing drill that has been conducted as a warning to NKorea after ICBM test. pic.twitter.com/1PUmvBOYqZ — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) 4 июля 2017 г.

В ходе учений США продемонстрировали возможности своих ракет, запустив их в территориальные воды Южной Кореи. Армия Соединённых Штатов назвала это предупреждающим сигналом для Северной Кореи.

4 июля Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично наблюдал за испытанием.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже осудил запуск МБР и потребовал от руководства КНДР прекратить подобные провокационные действия. Гуттериш также призвал Пхеньян выполнять резолюции Совета Безопасности, запрещающие стране разрабатывать ядерное оружие и средства его доставки.