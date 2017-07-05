В Мексике крокодил откусил руку туристу, зашедшему в озеро по малой нужде

Пострадавший в критическом состоянии находится в больнице, за его жизнь борются врачи.

Не самая удачная идея справить нужду в озере, кишащем крокодилами, стоила американскому туристу половины руки. Как сообщает издание The Sun, инцидент произошёл на мексиканском курорте Канкун.

По информации СМИ, мужчина был пьян, а потому не обратил внимание на многочисленные предупредительные знаки, установленные на берегу водоёма. Едва американец зашёл в воду, рептилия поднялась на поверхность и вцепилась зубами в предплечье.

После непродолжительной, но ожесточённой борьбы мужчине удалось вырваться, однако спасти конечность он не сумел. Сейчас пострадавший в критическом состоянии находится в местной больнице.

Лагуна Ничупте печально славится своими озёрами с крокодилами. Ежегодно регистрируется несколько случаев нападения хищников на людей, часть из них — с летальным исходом.