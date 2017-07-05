Афганских девочек не пустили в США на соревнования по робототехнике

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Афганских девочек не пустили в США на соревнования по робототехнике

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При этом власти Соединённых Штатов разрешили въехать на свою территорию командам из Ирака, Судана и Сирии.

США отказали в получении виз команде девочек из Афганистана, которые должны были принять участие в соревнованиях по робототехнике, передаёт Reuters.

Агентство со ссылкой на организаторов отмечает, что въезд на территорию США при этом был разрешён командам из Ирака, Судана и Сирии. Представители афганской команды заявляют, что им неизвестны причины, по которым отказано в визах.

— Это явное оскорбление для народа Афганистана, — цитирует Reuters одну из представительниц афганской команды, 17-летнюю Лиду Азизи.

Таким образом, шести девочкам из афганской команды предстоит наблюдать за сборкой их робота по видеотрансляции из Вашингтона. При этом агентство напоминает, что Афганистан не входит в число государств, которые внесены в новый миграционный указ американского президента Дональда Трампа.

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