КНДР заявила о способности своей баллистической ракеты нести большую боеголовку

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КНДР заявила о способности своей баллистической ракеты нести большую боеголовку

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Фото: © KCNA/via REUTERS 

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отказался вести переговоры с Соединёнными Штатами, пока те не прекратят свою враждебную политику.

Пхеньян заявил о том, что испытанная 4 июля межконтинентальная баллистическая ракета способна доставить крупную ядерную боеголовку в любую точку планеты. Об этом сообщает агентство Reuters.

Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что не будет вести переговоры с Соединёнными Штатами по ядерной программе, пока Вашингтон не откажется от своей враждебной политики против КНДР.

Напомним, Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты утром 4 июля. По данным Министерства обороны России, ракета пролетела 533 километра и упала в исключительной экономической зоне Японии.

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