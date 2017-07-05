Ким Чен Ын назвал запуск баллистической ракеты подарком американским ублюдкам

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Ким Чен Ын назвал запуск баллистической ракеты подарком американским ублюдкам

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Ким Чен Ын радуется успешному испытанию межконтинентальной баллистической ракеты. Фото: © KCNA/via REUTERS

4 июля Соединённые Штаты отмечают один из важнейших государственных праздников — День независимости.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал состоявшийся 4 июля запуск баллистической ракеты "подарком американским ублюдкам". Слова главы государства передало главное СМИ страны — Центральное телеграфное агентство Кореи.

4 июля в Соединённых Штатах Америки отмечается один из важнейших государственных праздников — День независимости. В 1776 году в этот день была подписана декларация, провозгласившая независимость США от Королевства Великобритании.

Напомним, ракета, запущенная 4 июля около 9:40 по местному времени с территории провинции Пхёнан-Пукто, примерно через 40 минут упала в исключительной экономической зоне Японии.

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