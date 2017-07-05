Украинская киберполиция предотвратила повторную атаку вируса Petya

Вредоносная программа должна была распространиться через обновления программного обеспечения, предназначенного для отчётности и документооборота.

Украине удалось предотвратить повторную атаку вируса Petya, которая была запланирована на 4 июля. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

— Экспертами было установлено, что поражение информационных систем украинских компаний состоялось из-за обновления программного обеспечения, предназначенного для отчётности и документооборота — M.E.Doc, — сообщил Аваков.

Однако киберполицейским удалось заблокировать рассылку и активацию вируса. Сейчас следствие выясняет, кто стоит за повторной вирусной атакой. По одной из версий, целью злоумышленников были стратегически важные для государства компании, атака на которые могла дестабилизировать ситуацию в стране