На полях саммита. Автор портрета Путина поделился секретами мастерства

Глазомер и филигранное управление трактором — именно эти профессиональные качества позволили итальянскому художнику мастерски изобразить портрет Владимира Путина на поле.

Автор гигантского портрета Владимира Путина — итальянский фермер Дарио Гамбарин, — рассказал о том, как появилось изображение. По словам мастера, для точной передачи черт Владимира Путина ему не пришлось делать специальные замеры — произведение искусства он создал за счёт развитого глазомера и отточенного навыка управления трактором. Кроме того, в Сети появилось видео художника за работой.

Напомним, изображение российского президента выполнено в преддверии саммита G20 на участке площадью 25 тысяч квадратных метров недалеко от Вероны. По обеим сторонам от портрета стоят надписи — "G20 2017" и "Путин" на кириллице.

До изображения Владимира Путина на этом поле близ Вероны ранее появлялись Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, Фидель Кастро, Джон Кеннеди, Папа римский Франциск.