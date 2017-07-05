Медведь забрался в дом к спящему жителю Колорадо и пять часов громил кухню

Прибывшие по вызову специалисты усыпили хищника, поскольку тот представлял опасность для людей.

Взрослый медведь забрался в дом к жителю американского города Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, и провёл в нём более пяти часов, хозяйничая на кухне. Примечательно, что сам хозяин жилища в это время мирно спал и ничего не слышал.

Watch 375 lb bear stand and open fridge in Co Springs. Deemed imminent threat to public by @COParksWildlife officers https://t.co/3tvsUIEqbs — CPW SE Region (@CPW_SE) 4 июля 2017 г.

Видеозапись, сделанную установленной внутри дома камерой, опубликовала на своей странице в "Твиттере" организация "Колорадские парки и дикая природа". На кадрах можно увидеть, как 150-килограммовый хищник в поисках пищи обшаривает кухню и деловито забирается в холодильник.

Непрошеного гостя хозяин дома обнаружил только наутро, проснувшись. К тому моменту кухня была практически уничтожена. По данным издания New York Daily News, прибывшие по вызову специалисты усыпили медведя, поскольку тот представлял опасность для людей.