Медведь забрался в дом к спящему жителю Колорадо и пять часов громил кухню

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Медведь забрался в дом к спящему жителю Колорадо и пять часов громил кухню

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Прибывшие по вызову специалисты усыпили хищника, поскольку тот представлял опасность для людей.

Взрослый медведь забрался в дом к жителю американского города Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, и провёл в нём более пяти часов, хозяйничая на кухне. Примечательно, что сам хозяин жилища в это время мирно спал и ничего не слышал.

Видеозапись, сделанную установленной внутри дома камерой, опубликовала на своей странице в "Твиттере" организация "Колорадские парки и дикая природа". На кадрах можно увидеть, как 150-килограммовый хищник в поисках пищи обшаривает кухню и деловито забирается в холодильник.

Непрошеного гостя хозяин дома обнаружил только наутро, проснувшись. К тому моменту кухня была практически уничтожена. По данным издания New York Daily News, прибывшие по вызову специалисты усыпили медведя, поскольку тот представлял опасность для людей.

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